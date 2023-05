Prasówka z kwietnia 2023. Sprawdź, co działo się w Międzyrzeczu. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w kwietniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Międzyrzecza najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Pachnące wspomnienia. Pamiętacie Wasze pierwsze perfumy? Są kobiety, które pachną wiatrem... 27.04.2023 ”?

Przegląd kwietnia 2023 w Międzyrzeczu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Pachnące wspomnienia. Pamiętacie Wasze pierwsze perfumy? Są kobiety, które pachną wiatrem... 27.04.2023 Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90. 📢 Biały lew sprzed tego lubuskiego pałacu zniknął w latach 90. Zobacz zabytek w Jarnatowie To jest pomysł na spacer w majówkę lub inny wolny weekend. Można wybrać się do gminy Lubniewice i zobaczyć nie tylko klimatyczny o każdej porze roku Park Miłości, ale wybrać się też do Jarnatowa. A tam od osiemnastego wieku stoi pałac, który wraca uwagę swoim wyglądem. Zobacz nasze zdjęcia.

📢 Jezioro Głębokie koło Międzyrzecza: w tym roku nie będzie tutaj kąpieliska z ratownikami. A taka czysta tu woda! Koniec. Stało się to, przed czym ostrzegaliśmy od ponad dekady. W tym roku jezioro Głębokie koło Międzyrzecza nie będzie mieć kąpieliska z prawdziwego zdarzenia: z ratownikami. Powód: znikająca woda.

Prasówka maj Międzyrzecz: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Międzyrzecza. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Lubuskie Hawaje. Czy w wakacje ta plaża znowu będzie przebojem? Wygląda naprawdę inaczej niż inne kąpieliska! Tak, wiemy, do wakacji jeszcze trochę czasu. Ale my już żyjemy lipcem i sierpniem. I regularnie przypominamy Wam, jakie plaże mamy w okolicy. Dziś czas na Karnin, który dla żartu nazywamy "Hawajami koło Gorzowa".

📢 W Lubuskiem szaleje ospa wietrzna. W szpitalach coraz więcej dzieci z powikłaniami Wczesna wiosna to nie tylko czas większej zachorowalności na grypę i sezon przeziębień. O tej porze roku dają o sobie znać również choroby wieku dziecięcego. To przede wszystkim ospa wietrzna, która często bywa lekceważona przez rodziców. Tymczasem w regionie jest coraz więcej przypadków ciężkich powikłań. 📢 Poznaj 9 najlepszych atrakcji Kołobrzegu. To idealny pomysł na nadmorską majówkę w Polsce Kołobrzeg to jedno z najbardziej popularnych miast nadmorskich w Polsce. Ma wiele do zaoferowania w trakcie majówki i nie tylko. Wybraliśmy 9 najciekawszych atrakcji Kołobrzegu idealnych na nadchodzący długi weekend. Sprawdź, co ma do zaoferowania ten nadmorski kurort. 📢 Pożar domu w Starym Dworku w gminie Bledzew. Konieczna była interwencja pogotowia ratunkowego Do groźnego pożaru domu jednorodzinnego doszło we wsi Stary Dworek w gminie Bledzew. Ogień pojawił się na poddaszu. W akcji gaśniczej udział wzięło 8 zastępów straży pożarnej.

📢 Te urządzenia koniecznie odłącz od prądu na noc! Zaoszczędzisz i ograniczysz ryzyko pożaru Czy często pozostawiasz swoje urządzenia podłączone do prądu, gdy idziesz spać lub opuszczasz dom na dłuższy czas? Jeśli tak, to powinieneś wiedzieć, że takie zachowanie może prowadzić do szeregu problemów, w tym do podwyższenia rachunków za energię elektryczną oraz ryzyka pożaru. Niemniej jednak, istnieją również argumenty przemawiające za pozostawieniem niektórych urządzeń podłączonych do prądu na noc. 📢 Festiwal dmuchańców w weekend w Międzyrzeczu. Zobacz, ile kosztuje korzystanie z takich przyjemności i kiedy będzie można korzystać Zaczyna się sezon imprez plenerowych. A kiedy sprzyja pogoda, dzieciom może podobać się skakanie na dmuchańcach. W weekend takie atrakcje będą dostępne w mieście dla maluchów od drugiego roku życia.

📢 To absolutny fenomen! Jezioro z wyspami niedaleko Międzyrzecza przypomina nietoperza. Ależ tu bajecznie, mamy zdjęcia! To nic, że województwo lubuskie zaliczane jest do najmniejszych regionów w Polsce. Choć małe posiada bardzo bogate zasoby wodne. Również tereny przylegające bezpośrednio do jego granic nacechowane są przepięknymi jeziorami, sztucznymi akwenami, lasami. Gdyby się wysilić każdego dnia możemy u nas odkryć niezwykłe miejsca. I to dosłownie! Do tego grona na pewno zalicza się tajemniczy akwen, jezioro z kilkoma wyspami w pobliżu Trzciela. Obiekt nie dość, że tajemniczy, to jeszcze przypomina kształtem lecącego nietoperza. Musicie to zobaczyć!

📢 Kuchenne Rewolucje w Trzcielu. Zastrzeżeń było sporo, ale... wyszło wyśmienicie! |ZDJĘCIA Bar Incognito w Trzcielu (pow. międzyrzecki) nie radził sobie najlepiej. Właścicielka lokalu, pani Tatiana, musiała do biznesu dokładać, dlatego też zdecydowała się poprosić o pomoc Magdę Gessler. Emisja odcinka Kuchennych Rewolucji przeprowadzonych w Trzcielu zaplanowana jest na czwartek, 21 kwietnia. Przeczytajcie, co się działo podczas wielkiego show i sprawdźcie, jak zmieniła się kolejna restauracja w Lubuskiem pod okiem znanej restauratorki. 📢 Bliscy pana Jarosława marzą by do nich wrócił. Będzie kiermasz. Są licytacje i zbiórka Wiedziałem, że musiał wydarzyć się jakiś wypadek… Kilka osób udzielało już pomocy, dzwoniło, rozmawiało między sobą. Chwilę później zobaczyłem przewrócony, zniszczony motor. Motor mojego taty… - relacjonuje syn pana Jarosława. W sobotę będzie kiermasz. Są licytacje i zbiórka dla mieszkańca gminy Słońsk.

📢 Horror w Międzyrzeczu. Z zimną krwią zamordował żonę i córeczki. Uwaga to fake news! Dramatycznie brzmiąca informacja o zabójstwie, które miało wydarzyć się w Międzyrzeczu to fake news – ostrzega policja. Oszuści, publikujący w internecie nieprawdziwe informacje, próbują wyłudzić nasze dane A to krok do utraty oszczędności.

📢 Nowy urlop z powodu siły wyższej już od 26 kwietnia. To dodatkowe 2 dni wolne od pracy. Komu przysługuje i jak z niego skorzystać? Już od 26 kwietnia będzie można skorzystać z tzw. urlopu od siły wyższej. Będzie to dodatkowe 2 dni wolnego od pracy w przypadku nagłego zdarzenia takiego jak wypadek czy choroba. Jednak nie każdy będzie mógł otrzymać taki urlop, ponieważ będzie on udzielany na wyjątkowych zasadach. Sprawdź, czym jest urlop od siły wyższej i czym różni się od urlopu na żądanie oraz jak z niego skorzystać.

📢 Rusza kwalifikacja wojskowa w Lubuskiem. Kto i kiedy otrzyma wezwanie? Staną przed komisją lekarską, przejdą badania i otrzymają kategorię zdolności do pełnienia służby. Przed młodymi lubuszanami tegoroczna kwalifikacja wojskowa, która rozpocznie się 17 kwietnia i potrwa do 21 lipca. Kogo dokładnie dotyczy i jak będzie przebiegać?

📢 Święta na lubuskich drogach. Jedna osoba zginęła, pięć zostało rannych Od piątku, 7 kwietnia do poniedziałkowego poranka, 11 kwietnia na lubuskich drogach doszło do czterech wypadków drogowych, w których zginęła jedna osoba, a pięć innych odniosło obrażenia - informuje komisarz Maciej Kimet, z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.