Festiwal dmuchańców w weekend w Międzyrzeczu. Zobacz, ile kosztuje korzystanie z takich przyjemności i kiedy będzie można korzystać

Festiwal Dmuchańców w Międzyrzeczu. Ile to kosztuje?

Od piątku do niedzieli, 21-23 kwietnia na terenie zielonym za Miejskim Ośrodkiem Kultury potrwa Festiwal Dmuchańców.

Pojawią się tory przeszkód, połykacze, wieże do skoków, zręcznościowe Wipe Out Eliminator oraz m.in kolorowe place zabaw dla najmłodszych.

Ceny

Jedna godzina korzystania z dmuchańców kosztuje 40 zł, zabawa bez limitu - 59 zł.

Godziny otwarcia

Dmuchańce będą czynne w piątek, w godz. 15-20, a w sobotę i niedzielę w godz. 12-20.

