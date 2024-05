Przegląd prasy z tygodnia 5.05.2024. Co działo się w Międzyrzeczu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Tygodniowa prasówka 5.05.2024: 28.04-4.05.2024 Międzyrzecz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Międzyrzeczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To nic, że województwo lubuskie zaliczane jest do najmniejszych regionów w Polsce. Choć małe posiada bardzo bogate zasoby wodne. Również tereny przylegające bezpośrednio do jego granic nacechowane są przepięknymi jeziorami, sztucznymi akwenami, lasami. Gdyby się wysilić każdego dnia możemy u nas odkryć niezwykłe miejsca. I to dosłownie! Do tego grona na pewno zalicza się tajemniczy akwen, jezioro z kilkoma wyspami w pobliżu Trzciela. Obiekt nie dość, że tajemniczy, to jeszcze przypomina kształtem lecącego nietoperza. Musicie to zobaczyć!