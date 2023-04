Remont ul. Komisji Edukacji Narodowej w Międzyrzeczu. Będą utrudnienia! Ważna prośba do kierowców!

Jak informuje międzyrzecki ratusz, droga zostanie zamknięta na całym odcinku: od skrzyżowania z ul. Zachodnią aż do ul. T. Kościuszki. Stąd też pilna prośba do okolicznych mieszkańców: by najpóźniej w niedzielę przeparkowali auta.

Jaki jest zakres robót? Ul. KEN będzie zyska m.in. nowy asfalt. - Projekt zakłada także przebudowę parkingów i chodników oraz wyznaczenie i oznakowanie przejść dla pieszych. Zagospodarowana zostanie też zieleń wzdłuż ulicy - wylicza burmistrz Remigiusz Lorenz.

Roboty wykona firma Infrakom z Kościana. Za zlecenie dostanie nieco ponad 1,8 mln zł. Z tej sumy gmina wyłoży nieco ponad 800 tys. zł (45 proc. kosztów). Resztę gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.