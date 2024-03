Przegląd prasy z lutego 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Międzyrzeczu?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Międzyrzecza najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz galerię zdjęć par z powiatu międzyrzeckiego, które biorą udział w plebiscycie Ona i On 2024!”?

📢 Zobacz galerię zdjęć par z powiatu międzyrzeckiego, które biorą udział w plebiscycie Ona i On 2024! Zobacz galerię zdjęć par z powiatu międzyrzeckiego, które biorą udział w akcji Ona i On 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: wspólne sesje fotograficzne, vouchery na fotoobrazy, weekendowe pobyty w SPA, wczasy w Grecji oraz główna nagroda - 50 000 złotych na realizację marzeń! 📢 Wypadek na drodze krajowej nr 92. Samochód wypadł z drogi, na miejscu służby ratunkowe Dramatycznie zaczął się dzień na drodze krajowej nr 92 w okolicy Trzciela. Doszło tu do wypadku. Na miejsce skierowano służby ratunkowe.

📢 Nasi najlepsi sportowcy otrzymali Stypendia Sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego. Nagrody dostali też trenerzy! mamy dużo zdjęć | WIDEO Po kilkaset złotych na miesiąc będą dostawać młodzi sportowcy z Zielonej Góry, Gorzowa, Żagania, Nowej Soli i wielu innych miejscowości województwa lubuskiego. W urzędzie marszałkowskim wręczono Stypendia Sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego.

Prasówka marzec Międzyrzecz: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Międzyrzecza. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Z jakich krajów pochodzą cudzoziemcy, którzy u nas mieszkają? Ilu ich jest? Obecnie w naszym województwie ubezpieczonych w ZUS jest niemal 36 tys. cudzoziemców. To o ok. 1 tys. więcej niż rok temu. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy, których jest niemal 28,5 tys. W zestawieniu nie zabrakło także gości z bardziej odległych regionów świata. Nasze województwo upodobali sobie m.in. obywatele Sri Lanki, Tajwanu, Ugandy, Korei Południowej czy Burundi.

📢 Katastrofa przyrodnicza w Lubuskiem. To trzeba zatrzymać! Jezioro Głębokie koło Międzyrzecza dosłownie znika w oczach! Od lat wszyscy ubolewają nad znikającą wodą w jeziorze Głębokim koło Międzyrzecza. Jednak niewiele z tego zamartwiania się wynika. Efekt? W zeszłym roku popularna plaża z czyściutką (!) wodą nie miała już statusu kąpieliska. Czemu wody ubywa? Co z tym zrobić? Robert Krzych organizuje w tej sprawie arcyważne spotkanie. 📢 Wybuch bomby w Siecieborzycach miał zabić panią Ulę i jej dzieci. Błażej K. na ławie oskarżonych, nie przyznaje się W piątek, 23 lutego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze rozpoczął się proces przeciwko Błażejowi K. W akcie oskarżenia zarzucono mu, że od listopada do 19 grudnia 2022 roku z zamiarem bezpośrednim zmierzał do zabójstwa wielu osób oraz wytwarzał materiały wybuchowe, które użył do usiłowania zabójstwa. Mężczyźnie grozi dożywocie. Nie przyznaje się do winy.

📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024. Te fryzury odejmą lat - idealne dla kobiet dojrzałych Wielkimi krokami zbliża się wiosną. Po ponurych i smutnych dniach wreszcie będziemy mogli liczyć na więcej promieni słonecznych a przede wszystkim dłuższe dni. To także czas kiedy pożegnamy czapki, dlatego warto już teraz pomyśleć o fryzurach, które pojawią się wiosną. Zebraliśmy dla Was kilka wiosennych trendów. Zobaczcie jak będziemy się czesać. 📢 Kuchenne Rewolucje w Lubuskiem. Tym razem Magda Gessler odmieniła restaurację spod Świebodzina W marcu rozpocznie się 28. sezon Kuchennych Rewolucji i zobaczymy w nim restaurację z województwa lubuskiego. Z końcem kwietnia na szklanym ekranie pojawi się odcinek z restauracji "Jedz! Niebecz" spod Świebodzina.

📢 Kolejna fala protestów w Lubuskiem! Będzie zablokowana A2 i przejście graniczne w Świecku. Jak dojedziemy do Niemiec? Kolejne protesty rolników w Lubuskiem rozpoczną się 25 lutego i potrwają do 20 marca. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami występującymi w tym okresie zarówno na autostradzie A2, jak i na terenie Słubic. Na A2 wyjazd i wjazd do Niemiec na wszystkich pasach będzie całkowicie zablokowany.

📢 Te budynki zna każdy z nas - teraz możesz kupić je na własność. Orange Polska sprzedaje okazałe nieruchomości w Lubuskiem Kilkanaście atrakcyjnych nieruchomości w Lubuskiem zostało wystawionych na sprzedaż i to w dobrych cenach. Ich właścicielem jest Orange Polska. Co więcej, wiele z tych budynków to wyjątkowe architektoniczne perełki. Zobaczcie sami, za ile można kupić kamienicę, pocztę, czy pawilon handlowy. 📢 Obra w Międzyrzeczu wysoka że aż strach. Widzieliście kiedyś tyle wody?! Międzyrzeczanie z niepokojem patrzą na wysoki poziom Obry. Wody jest tak dużo, jak nie było od lat. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z Międzyrzecza i przeczytajcie relację z pozostałych miast w Lubuskiem. 📢 Wysoka woda coraz groźniejsza. W Trzcielu strażacy usypali tymczasowy wał przeciwpowodziowy. Obra występuje z brzegów Wysokie stany lubuskich rzek zaczynają niepokoić mieszkańców i włodarzy gmin. W Trzcielu trzeba było usypać tymczasowy wał przeciwpowodziowy, aby ochronić dom kultury przed wezbraną wodą z Obry. Z kolei w Słońsku z uwagi na wysoki stan Warty ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe.

📢 25 mieszkań na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Znamy ich ceny i lokalizacje. Niektóre to prawdziwe okazje! W lutym 2024 r. w Lubuskiem wystawiono na licytacje komornicze 25 mieszkań w różnych miejscach województwa. Mieszkań jest więcej niż w styczniu i niektóre oferty to prawdziwe okazje. Ceny wywoławcze są atrakcyjne i warto przejrzeć, co w lutym do zaoferowania mają komornicy.

📢 Protesty rolników w Gorzowie i regionie. Gdzie trzeba będzie jechać objazdem? We wtorek 20 lutego w Lubuskiem planowanych jest siedem protestów rolników. Jeden z nich będzie w Gorzowie. Rolnicy w czasie blokad przepuszczać będą tylko pojazdy uprzywilejowane. 📢 Całkowita blokada drogi S3 na odcinku Zielona Góra Północ - Świebodzin Południe. Rolnicy zapowiadają protest do 20 marca We wtorek, 20 lutego br. w ramach protestu rolników rozpocznie się całkowita blokada na drodze S3 od węzła Zielona Góra Północ do Świebodzin Południe. Droga ekspresowa S3 zostanie zamknięta na odcinku węzeł Zielona Góra Północ – węzeł Świebodzin Południe od godziny 9.30 do około 20.00. Korytarzem życia będą mogły poruszać się tylko pojazdy uprzywilejowane. Jak zapowiadają protestujący, utrudnienia w ruchu mogą potrwać do 20 marca br.

📢 Walentynki w takim miejscu to marzenie! Pod Międzyrzeczem jest jezioro w kształcie serca | ZDJĘCIA Magiczne, bajkowe miejsce, cud natury. Idealne na Walentynki? No pewnie, ale nie tylko. Niedaleko Międzyrzecza znajduje się jezioro (i to nie jest żart) w kształcie serca. To wydawać by się mogło najbardziej czarujące miejsce na Ziemi Lubuskiej gdzie możecie zabrać swoją drugą połówkę o każdej porze roku. 📢 Opuszczona, lubuska komenda policji nadal niszczeje i straszy. Budynek w Krośnie Odrzańskim można kupić za 1,3 mln zł Już od około ośmiu lat dawna komenda policji przy ulicy Nadodrzańskiej w Krośnie Odrzańskim stoi pusta. Potężny budynek niszczeje i jest często dewastowany. Agencja Mienia Wojskowego próbuje go sprzedać. Do tej pory bezskutecznie. Niedługo odbędzie się nowy przetarg. Opuszczoną komendę policji będzie można nabyć za 1,3 mln zł.

