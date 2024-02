Prasówka 18.02.2024 z całego tygodnia w Międzyrzeczu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Magiczne, bajkowe miejsce, cud natury. Idealne na Walentynki? No pewnie, ale nie tylko. Niedaleko Międzyrzecza znajduje się jezioro (i to nie jest żart) w kształcie serca. To wydawać by się mogło najbardziej czarujące miejsce na Ziemi Lubuskiej gdzie możecie zabrać swoją drugą połówkę o każdej porze roku.

Bałtyk skrywa niejedną tajemnicę, czego dowodzi chociażby najnowsze odkrycie niemieckich naukowców. Na dnie morza znaleziono strukturę sprzed 10 tys. lat, wzniesioną przez pradawną kulturę. Do czego służył „Blinkerwall” i jak w ogóle znalazł się na dnie Bałtyku? Sprawdźcie, co mówią badacze.