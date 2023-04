To absolutny fenomen! Jezioro z wyspami niedaleko Międzyrzecza przypomina nietoperza. Ależ tu bajecznie, mamy zdjęcia! Michał Korn

Jezioro zlokalizowane przy Trzcielu swoim nietypowym kształtem przypomina lecącego nietoperza. Na jego obszarze znajduje się aż dziewięć wysp. ZOBACZ ZDJĘCIA >>> Grzegorz Walkowski Zobacz galerię (17 zdjęć)

To nic, że województwo lubuskie zaliczane jest do najmniejszych regionów w Polsce. Choć małe posiada bardzo bogate zasoby wodne. Również tereny przylegające bezpośrednio do jego granic nacechowane są przepięknymi jeziorami, sztucznymi akwenami, lasami. Gdyby się wysilić każdego dnia możemy u nas odkryć niezwykłe miejsca. I to dosłownie! Do tego grona na pewno zalicza się tajemniczy akwen, jezioro z kilkoma wyspami w pobliżu Trzciela. Obiekt nie dość, że tajemniczy, to jeszcze przypomina kształtem lecącego nietoperza. Musicie to zobaczyć!