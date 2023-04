Kuchenne Rewolucje w Trzcielu. Zastrzeżeń było sporo, ale... wyszło wyśmienicie! |ZDJĘCIA

Bar Incognito w Trzcielu (pow. międzyrzecki) nie radził sobie najlepiej. Właścicielka lokalu, pani Tatiana, musiała do biznesu dokładać, dlatego też zdecydowała się poprosić o pomoc Magdę Gessler. Emisja odcinka Kuchennych Rewolucji przeprowadzonych w Trzcielu zaplanowana jest na czwartek, 21 kwietnia. Przeczytajcie, co się działo podczas wielkiego show i sprawdźcie, jak zmieniła się kolejna restauracja w Lubuskiem pod okiem znanej restauratorki.

Pani Tatiana wraz z mężem stali się właścicielami restauracji z początkiem ubiegłego roku. Początkowo, jak mówią właściciele, przez około trzy miesiące lokal cieszył się zainteresowaniem, a na serwowaną przez Bar Incognito pizzę trwało niemałe szaleństwo. Jednak to się skończyło. - Utrzymanie lokalu to około 20 - 25 tys. zł miesięcznie - mówiła przed kamerami pani Tatiana i przyznała, że ma problem z realizowaniem niektórych płatności na czas. Stąd też pomysł, by na pomoc wezwać Magdę Gessler.

Było dość smacznie i... brudno Magda Gessler, przekraczając próg Baru Incognito, nie była zadowolona z tego, co zobaczyła. Najogólniej mówiąc, wystrój lokalu nie przypadł jej do gustu. Ale nie to było najważniejsze. Na początek zamówiła pizzę, zestaw obiadowy z kotletem schabowym, burgera i zupę grzybową. Jak oceniła dania? Nie najgorzej, choć fajerwerków nie było.

- Liczyłam, że nasze jedzenie się bardziej obroni. Wyszło jak wyszło - skomentowała nieco przybita pani Tatiana, gdy poznała zdanie restauratorki na temat jej potraw. Natomiast Gessler skomentowała pierwszy dzień w Barze Incognito tak: - Jedzenie nie jest najgorsze, ale wystrój każe mi uciekać tam, gdzie pieprz rośnie. Kolejnego dnia Kuchennych Rewolucji pani Tatiana chciała się zrewanżować. Przygotowała nowe dania i te... były pyszne. Kiedy jednak można było myśleć, że na superlatywach wizyta Magdy Gessler się skończy, ta złapała za ścierki i zaczęła wytykać właścicielom brud. W zakamarkach sali dla gości zalegał kurz, podłoga była niedomyta, a toaleta do czystych też nie należała... - Totalny syf i totalny wstyd, to się stało - skomentowała pani Tatiana. Rodzina prowadząca bar była tym faktem zakłopotana i zabrała się do pracy. Mąż i syn właścicielki nad czystością baru pracowali aż do godz. 6.00 rano.

Szynk u Tasi Terleckiej ma smak Trzciela Magda Gessler ogłosiła zmiany w barze. Po Incognito nie pozostał żaden ślad. Lokal nazywa się teraz Szynk u Tasi Terleckiej. Totalnie zmienił się jego wystrój, a także menu.

Znana restauratorka słynie z tego, by promować lokalne smaki i produkty. Tak też stało się tym razem. Pierwsze skrzypce w restauracji w Trzcielu grają teraz pyszne ryby. Na uroczystą kolację przybyło wielu gości - w tym również burmistrz Trzciela. Goście byli zachwyceni zmianami, jakie zaszły w restauracji. Zwracali uwagę na to, że lokal kusi domowym klimatem, a dania są obłędne. - Miałam ogromną przyjemność z tobą gotować - powiedziała po finałowej kolacji M. Gessler.

Natomiast pani Tatiana przed kamerami przyznała, że bardzo chciała, by Magda Gessler powiedziała jej, że "coś potrafi". - I to mi powiedziała. Udowodniłam sobie, że nie ma rzeczy niemożliwych - powiedziała właścicielka restauracji w Trzcielu. Przy pożegnaniu oprócz ciepłych słów nie brakowało też uścisków, podziękowań i serdeczności. - Najważniejsze, żeby się doceniać i wierzyć w swoje możliwości - podkreślała pani Tatiana. Serwowane dania były obłedne. screen z Player.pl Restauracja ożyła. Tu jest smacznie! Po wyjeździe pani Magdy szynk ożył, w restauracji jest duży ruch. Właścicielka zdradziła, że jej utarg wzrósł trzykrotnie.

Restauratorka zamówiła te dania, które przygotowane były podczas Kuchennych Rewolucji. Wszystkie były smaczne. - Jedzenie jest pyszne. Jest bardzo dobrze, bardzo dobrze - powiedziała M. Gessler. - Czułam ulgę, szczęście, zadowolenie, euforię - przyznała pani Tatiana. Dodała, że rewolucje odbywały się nie tylko na kuchni. - To były rewolucje w myśleniu, postrzeganiu sienie i wszystkiego. Stałam się bardziej wymagająca, wiem, czego chcę, mam określony cel i do niego dążę. - Ogłaszam, że najlepiej przyrządzone rybki słodkowodne są tylko u Tasi Terleckiej w Trzcielu - podsumowała po wyjściu M. Gessler.

Emocji w tym odcinku było wiele i sporo się działo - naprawdę! Ciekawi widzowie mogą już teraz zobaczyć, jak dokładnie przebiegały Kuchenne Rewolucje na platformie Player.pl (dostęp dla subskrybentów). Dla wszystkich odcinek dostępny będzie na antenie TVN w czwartek 21 kwietnia.

