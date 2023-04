Międzyrzeczanka nagrała płytę. "Wyznanie" jest bardzo osobiste! Niedługo będzie recital!

Ewa Witkowska to absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu. Ukończyła klasę fortepianu i śpiewu najpierw w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Gorzowie, a następnie kontynuowała edukację muzyczną na Wydziale Dyrygentury Chóralnej w Poznaniu. Po ukończeniu studiów wróciła do rodzinnego miasta - Międzyrzecza, gdzie rozpoczęła edukację muzyczną dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz w Szkole Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu. Wkrótce nawiązała również współpracę z Międzyrzeckim Ośrodkiem Kultury zakładając tam dziecięcy chór PICCOLO. W 2018 r. otrzymała nagrodę dla najlepszego dyrygenta podczas Zielonogórskiego Przeglądu Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych” Zielona Nutka”. Obecnie kontynuuje działalność edukacyjną w założonej wraz z mężem - również muzykiem - Szkole Śpiewu i Gry na Instrumentach „Muzyczny Zakątek”. Teraz do tych dokonań dojdzie płyta!

Utwory stanowią zamkniętą logiczną całość

E. Witkowska opowiada: - Pomysł na płytę pojawił się w okresie pandemii, kiedy to sytuacja zainspirowała mnie do komponowania utworów. Już wcześniej pisałam teksty i muzykę, tworząc piosenki dla dzieci i młodzieży ale tym razem sięgnęłam głębiej… do przeżywanych własnych emocji i próby przelania ich na tworzoną muzykę. Teksty pisało życie, to co przeżywaliśmy, to co w sobie sama odkrywałam. Potrafiłam najpierw nazwać te emocje, nierzadko wprost, czasami z humorem, niekiedy z dozą tajemniczości ale zawsze szukałam pozytywnej puenty. Potem okraszałam te wyszukane lub proste słowa ścieżką fortepianową, szukałam odpowiedniej harmonii, by budować napięcia, niekiedy koić łagodnością brzmienia. Tak powstawały krok po kroku tytuły „ Burza”, „ Prawdziwe Ja”, „ Dziewczyna z podwórka”, itp. Utwory stanowią zamkniętą logiczną całość i są jak tytuł płyty „ Wyznaniem” artysty, który decyduje się odsłonić przed publicznością swój intymny świat muzyki. Czy znajdzie pokrewne dusze? To się okaże.