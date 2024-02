Prasówka tygodniowa z 25.02.2024 w Międzyrzeczu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Międzyrzecza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.02 a 24.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Katastrofa przyrodnicza w Lubuskiem. To trzeba zatrzymać! Jezioro Głębokie koło Międzyrzecza dosłownie znika w oczach!”?

Przegląd tygodnia: Międzyrzecz, 25.02.2024. 18.02 - 24.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Katastrofa przyrodnicza w Lubuskiem. To trzeba zatrzymać! Jezioro Głębokie koło Międzyrzecza dosłownie znika w oczach! Od lat wszyscy ubolewają nad znikającą wodą w jeziorze Głębokim koło Międzyrzecza. Jednak niewiele z tego zamartwiania się wynika. Efekt? W zeszłym roku popularna plaża z czyściutką (!) wodą nie miała już statusu kąpieliska. Czemu wody ubywa? Co z tym zrobić? Robert Krzych organizuje w tej sprawie arcyważne spotkanie. 📢 Kuchenne Rewolucje w Lubuskiem. Tym razem Magda Gessler odmieniła restaurację spod Świebodzina W marcu rozpocznie się 28. sezon Kuchennych Rewolucji i zobaczymy w nim restaurację z województwa lubuskiego. Z końcem kwietnia na szklanym ekranie pojawi się odcinek z restauracji "Jedz! Niebecz" spod Świebodzina.

📢 Kolejna fala protestów w Lubuskiem! Będzie zablokowana A2 i przejście graniczne w Świecku. Jak dojedziemy do Niemiec? Kolejne protesty rolników w Lubuskiem rozpoczną się 25 lutego i potrwają do 20 marca. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami występującymi w tym okresie zarówno na autostradzie A2, jak i na terenie Słubic. Na A2 wyjazd i wjazd do Niemiec na wszystkich pasach będzie całkowicie zablokowany.

Tygodniowa prasówka 25.02.2024: 18.02-24.02.2024 Międzyrzecz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Międzyrzeczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tomasz Komenda nie żyje. Niesłusznie skazany za zabójstwo mężczyzna miał 46 lat. Znamy datę jego pogrzebu Tomasz Komenda nie żyje. Tę smutną informację podał dziennikarz TVN Grzegorz Głuszak, który od początku zajmował się sprawą mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat pozbawienia wolności.

📢 Te budynki zna każdy z nas - teraz możesz kupić je na własność. Orange Polska sprzedaje okazałe nieruchomości w Lubuskiem Kilkanaście atrakcyjnych nieruchomości w Lubuskiem zostało wystawionych na sprzedaż i to w dobrych cenach. Ich właścicielem jest Orange Polska. Co więcej, wiele z tych budynków to wyjątkowe architektoniczne perełki. Zobaczcie sami, za ile można kupić kamienicę, pocztę, czy pawilon handlowy. 📢 Obra w Międzyrzeczu wysoka że aż strach. Widzieliście kiedyś tyle wody?! Międzyrzeczanie z niepokojem patrzą na wysoki poziom Obry. Wody jest tak dużo, jak nie było od lat. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z Międzyrzecza i przeczytajcie relację z pozostałych miast w Lubuskiem. 📢 Wysoka woda coraz groźniejsza. W Trzcielu strażacy usypali tymczasowy wał przeciwpowodziowy. Obra występuje z brzegów Wysokie stany lubuskich rzek zaczynają niepokoić mieszkańców i włodarzy gmin. W Trzcielu trzeba było usypać tymczasowy wał przeciwpowodziowy, aby ochronić dom kultury przed wezbraną wodą z Obry. Z kolei w Słońsku z uwagi na wysoki stan Warty ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe.

📢 Mapa protestu rolników 20 lutego. Dziś kolejna seria strajków w Polsce w walce o przyszłość gospodarstw. Tu będą blokady Na wtorek 20 lutego 2024 r. rolnicy zapowiedzieli kolejną dużą akcję protestacyjną. - Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem - uważa rolnicza Solidarność. Indywidualni rolnicy, związki branżowe czy samorząd rolniczy podnoszą również niekorzystne dla producentów rolnych założenia unijnego Zielonego Ładu. 📢 25 mieszkań na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Znamy ich ceny i lokalizacje. Niektóre to prawdziwe okazje! W lutym 2024 r. w Lubuskiem wystawiono na licytacje komornicze 25 mieszkań w różnych miejscach województwa. Mieszkań jest więcej niż w styczniu i niektóre oferty to prawdziwe okazje. Ceny wywoławcze są atrakcyjne i warto przejrzeć, co w lutym do zaoferowania mają komornicy.

📢 Protesty rolników w Gorzowie i regionie. Gdzie trzeba będzie jechać objazdem? We wtorek 20 lutego w Lubuskiem planowanych jest siedem protestów rolników. Jeden z nich będzie w Gorzowie. Rolnicy w czasie blokad przepuszczać będą tylko pojazdy uprzywilejowane. 📢 Rzeki w Lubuskiem już dawno nie były tak wysokie. W wielu miejscach przekraczają stany ostrzegawcze, a nawet alarmowe! Warta i Odra w Kostrzynie przekroczyły już stany alarmowe. W mieście regularnie zbiera się sztab kryzysowy. Władze miasta zapewniają, że są przygotowane na wielką wodę. W Gorzowie obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Od kilku tygodni zalane są dolne części bulwaru warciańskiego, zamknięto też ścieżkę nadwarciańską. 📢 Całkowita blokada drogi S3 na odcinku Zielona Góra Północ - Świebodzin Południe. Rolnicy zapowiadają protest do 20 marca We wtorek, 20 lutego br. w ramach protestu rolników rozpocznie się całkowita blokada na drodze S3 od węzła Zielona Góra Północ do Świebodzin Południe. Droga ekspresowa S3 zostanie zamknięta na odcinku węzeł Zielona Góra Północ – węzeł Świebodzin Południe od godziny 9.30 do około 20.00. Korytarzem życia będą mogły poruszać się tylko pojazdy uprzywilejowane. Jak zapowiadają protestujący, utrudnienia w ruchu mogą potrwać do 20 marca br.

📢 Paracetamol challenge, czyli niebezpieczna "zabawa" z internetu wśród nastolatków. Młodzi ludzie biorą leki i trafiają do szpitali! To internetowe wyzwanie nie jest niczym nowym. Było popularne wśród nastolatków już kilka lat temu. Niestety, głupia i niebezpieczna moda powróciła. Paracetamol challenge polega na przyjęciu jak największej ilości leków po to, by... trafić do szpitala! 📢 Co za nowina! Bartosz Zmarzlik został ponownie tatą! Gratulacje płyną z całego świata Żużlowy mistrz świata, były zawodnik Stali Gorzów, został tatą po raz drugi. Sportowiec podzielił się z fanami zdjęciem, na którym pozuje wraz z piękną Sandrą oraz kolejnym potomkiem. Gratulujemy!

