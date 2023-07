Prasówka z czerwca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Międzyrzeczu? Bądź na bieżąco

Co robić w wakacje w Międzyrzeczu? Międzyrzecki Ośrodek Kultury przedstawia swoją ofertę! Skorzystajcie! Co będzie się działo?

W niedzielne przedpołudnie do dyżurnego straży pożarnej w Międzyrzeczu wpłynęło zgłoszenie o martwych rybach w Obrze w okolicach Trzciela, które płynęły rzeką w stronę jeziora Młyńskiego. Wiele wskazuje na to, że powodem pojawienia się śniętych ryb była tak zwana przyducha, ale dokładne przyczyny będą znane po przeprowadzeniu szczegółowych badań. Ich wyniki mają być znane za kilka dni.

Dopiero co wybudowano parking, zmodernizowano most do zamku, a przy Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej rusza kolejna przebudowa!

W niedzielę, 25 czerwca osoby przebywające nad Obrą w okolicy Trzciela zauważyły śnięte ryby i zaalarmowały służby. Interweniowali strażacy. Do analizy trafiły próbki wody i martwe ryby. Wyniki badań powinny dać odpowiedź, co spowodowało katastrofę w rzece.

Rzadko zdarza się spotkać tak wielu strażaków w jednym miejscu. W sobotę, 17 czerwca, na stadionach w Gorzowie zorganizowano zawody lubuskich Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Dawid Kwiatkowski podczas koncertu w Nowej Soli przyznał, że wprawdzie to już dziesięć lat pracy na scenie, ale to dopiero początek, co fani przyjęli z aplauzem. Artysta mówił też ze sceny o ślubie. To radosne święto dotyczy jego kuzynki, a ślub będzie ważnym rodzinnym wydarzeniem w sobotę.