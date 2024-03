Prasówka z Międzyrzecza 30.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Międzyrzecz 30.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Obecnie śmigus-dyngus to coraz częściej jedynie symbol. Kilkadziesiąt lat temu liczyła się przede wszystkim dobra zabawa. Zamiast Facebooka był trzepak, gdzie toczyło się prawdziwe życie. Lany poniedziałek z kolei był dobrą okazją do zacieśniania relacji, adoracji pań przez panów i przede wszystkim do aktywnego spędzania czasu.