Prasówka z całego tygodnia 17.03.2024 w Międzyrzeczu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Ta zbrodnia wstrząsnęła malutkim podzielonogórskim Orzewem. Nic dziwnego, 18-letnią Basię wszyscy lubili. Byli przekonani, że nikt miejscowy nie mógł czegoś takiego zrobić. Jednak przez lata kołatało się ziarno niepewności. To historia na wartościowy film dokumentalny. Po blisko trzydziestu latach nowa technologia pozwoliła wskazać winnego. To był obcy. Dziwny obcy. - Tego dnia jechałam z nim autobusem, było ciasno, stał obok mnie. Razem wysiedliśmy - opowiada mama zamordowanej 18-latki. Ludzie wiedzieli, że to on...

Paznokcie nude to jedna z najchętniej wybieranych stylizacji. Są uniwersalne i ponadczasowe. Można je zrobić na wiele sposobów, a najlepiej prezentują się z brokatem, złotem i czarnym. Sprawdź, dlaczego warto malować pazurki w kolorze nude.