Nowa hala sportowa w Skwierzynie! Otwarcie będzie we wrześniu. Zobaczcie, jak obiekt wygląda w środku!

Hala sportowa w Skwierzynie: mieszkańcy czekali od lat

Już stoi! Już można ją oglądać. Ale... z zewnątrz. Bo otwarcie nowej hali sportowej w Skwierzynie zaplanowano na początek września. - To hala pełnowymiarowa. Do tej pory nie było w Skwierzynie obiektu, która miałby właściwe wymiary do gier halowych - mówi burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia.

Dlatego taka inwestycja była wyczekiwana przez mieszkańców od lat. Marzenie spełniło się teraz.

- Hala będzie pełniła wiele funkcji. Mamy kilkaset dzieci, które uprawiają sporty, tańczą w zespołach, trenują. Mamy prężnie działające kluby. Hala będzie także służyła uczniom podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Będziemy tu także dowozić dzieci z Murzynowa

- wylicza burmistrz.

Przypomnijmy: to inwestycja o wartości około 17 mln zł (budynek wraz z otoczeniem). Oficjalne otwarcie będzie 3 września.