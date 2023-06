Lato w Międzyrzeczu. Międzyrzecki Ośrodek Kultury zapewnia: będzie się działo! A co dokładnie?

Zastanawiacie się, co robić w wakacje w Międzyrzeczu? Zanim przyjdzie Wam do głowy, by ponarzekać, że "nic się nie dzieje", sprawdźcie ofertę Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. Bo pracownicy MOK-u zapewniają: będzie się działo! I to nie tylko w samym mieście. W planie są półkolonie, zabawy, koncerty i wiele innych atrakcji.

PRZECZYTAJ TAKŻE

Koło Międzyrzecza jest megaatrakcja turystyczna!

Wspaniałe wieści dla rodziców z Międzyrzecza

Niesamowite zdjęcia z pow. międzyrzeckiego

Ależ Międzyrzecz był piękny! Zobaczcie te widokówki!