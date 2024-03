Przegląd tygodnia z 24.03.2024 w Międzyrzeczu. Najważniejsze wydarzenia od 17.03 do 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Międzyrzecz, 24.03.2024. 17.03 - 23.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Nie wszyscy w to uwierzą, ale to najszczersza prawda: w Lubuskiem była kiedyś tajna baza atomowa. Jej pozostałości są do dziś. To niebezpieczne i mroczne miejsce schowane w lesie... Gdzie dokładnie?

W najbliższym czasie odbędą się wybory samorządowe 2024. Znamy listy kandydatów do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4 i kandydatów na burmistrza. W lokalach wyborczych w całym kraju będziemy głosować na wybranych przez siebie polityków. Kto powalczy o mandaty w Twoim okręgu? Poniżej pełna lista nazwisk.