Nowe place zabaw w Skwierzynie. Są jak kolorowe pałace ze zjeżdżalniami! Zabierzcie tutaj dzieci!

Nowe place zabaw: dbajmy o nie!

W Parku Jagiełły i Parku Przemysła II w Skwierzynie zamontowano największe place zabaw w okolicy (a kto wie, czy nie nie Lubuskiem). To potężne konstrukcje przypominające bajkowe zamki. Tylko że ze zjeżdżalniami!

- Place zabaw dla dzieci to urządzenia najwyższej klasy, zawierają miedzy innymi: trzypoziomowy tor zabawowy dla dzieci w różnym wieku, zestawy huśtawek, karuzel czy rower świetlny

- chwali się gmina.

Jak informuje Wojciech Kowalewski - zastępca burmistrza Skwierzyny - będą służyły dzieciom od... dziś (16 czerwca)!

Szczerze w redakcji zazdrościmy maluchom nowych miejsc do bezpiecznej zabawy, ale jednocześnie apelujemy do wszystkich: dbajmy o to, co właśnie zostaje oddane do użytku, i reagujmy na działania wandali!