Lubuska Olimpiada Młodzieży zakończona! Gratulujemy wszystkim zawodnikom! WIDEO

A takie podziękowania związek zamieścił na swojej stronie internetowej:

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Wychowania Fizycznego, Rodzice, Działacze i Uczniowie.

Szkolny Związek Sportowy ZIEMIA LUBUSKA organizator współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży województwa lubuskiego p.n. LUBUSKA OLIMPIADA MŁODZIEżY w roku szkolnym 2022/2023 pragnie podziękować za pomoc przy realizacji tego projektu. Szczególne podziękowania kierujemy do nauczycieli, dyrektorów szkół, samorządów, ośrodkom sportowym, którzy w sposób bezpośredni uczestniczyli przy realizacji zawodów rejonowych, półfinałowych i finałowych.

Realizując tak duży projekt od września 2022 roku do czerwca 2023 obejmujący ponad 200 zawodów w tym ponad 60 finałów wojewódzkich pomoc z Państwa strony była nieoceniona i przyczyniła się do rozwoju sportu powszechnego w naszym województwie

Gratulując wszystkim szkołom osiągniętych wyników sportowym w mijającym roku szkolnym pragniemy jako związek zaprosić wszystkie szkoły do udziału i życzymy Państwu, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży udanego nowego sportowego roku szkolnego 2023/2024.