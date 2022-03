Żołnierze 12 WBOT pomagają uchodźcom z Ukrainy. Zajmują się również magazynem w Skwierzynie

Pomagamy uchodźcom przetrwać trudny czas. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy przeszli piekło wojny. Często ze łzami w oczach opowiadają nam, czego doświadczyli, gdy musieli w pośpiechu opuszczać swoją ojczyznę. Nie mieli szansy zabrać ze sobą dobytku. Punkt recepcyjny to miejsce, gdzie uchodźcy mogą na chwilę odpocząć przed dalszą drogą, zjeść posiłek i wypić coś ciepłego. Przyjeżdżają do nas głównie matki z dziećmi. Każdy człowiek niesie w sobie inną, bolesną historię – tłumaczy st. szer. Beata Śrama – żołnierz 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.