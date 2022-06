Kalsko: Licytacje cennych fantów, dmuchańce, zabawy dla dzieci, jedzonko, czyli festyn charytatywny dla Seweryna

Jednym z wydarzeń będą licytacje atrakcyjnych fantów.

Mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy, w tym vouchery od różnych firm, nie wiem, czy będziemy w stanie to przelicytować. Będzie można zdobyć między innymi pomiary geodezyjne, nowe łóżko, zabiegi kosmetyczne, usługi fryzjerskie... Oddźwięk ludzi, którzy chcą pomóc jest naprawdę szeroki. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni życzliwością. Robimy, co możemy, by pomóc - mówi sołtys.