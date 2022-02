Prawnicy na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Działają także w Międzyrzeczu

Pomoc prawna dla uchodźców z Ukrainy

Na pomysł uchodźcom, uciekającym przed wojną na Ukrainie, wpadł Kamil Stępniak, adiunkt w instytucie prawa Collegium Humanum. - To moja, oddolna inicjatywa, wykorzystałem zasięgi Instagrama, okazało się, że prawnicy bardzo dobrze zareagowali na ten pomysł. Ciągle aktualizuję listę, pomoc jest naprawdę duża - mówi Stępniak.

Rowerzyści z Międzyrzecza przyłapani na kamerach Google. Ale was dużo!

Lista kontaktów. Tu uchodźcy mogą uzyskać pomoc

Można dzwonić w każdej sprawie

Jak tłumaczy Stępniak, uchodźcy mogą zgłaszać się z bardzo różnymi problemami. Spodziewa się on spraw zarówno związanych z prawem imigracyjnym, a także później z legalizacją pobytu, jak i zawieraniem umów, jak umowy o pracę czy w związku z wynajmem mieszkania. - Nawet gdyby był problem z zakupem karty do telefonu za polską granicą, też można dzwonić i taką pomoc się uzyska - mówi. I dodaje - Chodzi o to żeby uchodźcy nie podejmowali w emocji jakichś decyzji i nie podpisywali umów, które mogą być dla nich niekorzystne w skutkach za jakiś czas.

Pomoc jest bezpłatna. - Nawet notariusze zrezygnowali z taksy notarialnej, adwokaci, radcowie z wynagrodzenia. Każdy uchodźca w takiej ilości, jaką będzie potrzebował, otrzyma pomoc prawną - mówi inicjator.