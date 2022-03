Groźnie wyglądający wypadek na S3, niedaleko Międzyrzecza. Z auta został wrak!

Wypadek na drodze S3

W czwartek (10 marca) około godziny 16.30, na drodze S3, w kierunku na Zieloną Górę, na wysokości MOP Popowo, doszło do wypadku samochodowego. Kierowca busa marki Fiat uderzył w tył ciężarówki z naczepą. - Na szczęście nie było ofiar. Busem podróżowała jedna osoba, czyli kierowca. Nie musieliśmy go ewakuować, sam opuścił pojazd. Miał w tym wszystkim dużo szczęścia - mówi bryg. Dariusz Rzepecki, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Międzyrzeczu. Kierowca z ranami głowy został odwieziony do szpitala.