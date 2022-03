Koncerty charytatywne w Międzyrzeczu. Będzie i taniec, i śpiew. Są jeszcze wolne miejsca!

Koncerty charytatywne w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury

W niedzielę będzie można zobaczyć wszystkie grupy zespołu, od najmłodszych dzieci aż po najstarsze grupy. - Koncerty charytatywne robiliśmy cyklicznie, raz w roku, wspierając w ten sposób dzieci chore na nowotwór, ale przez pandemię musieliśmy to przerwać. Gdy teraz wróciła możliwość organizacji imprez od razu wiedziałam, że naszym pierwszym koncertem będzie właśnie charytatywny. Urodzinowy czeka na swoją kolej już od 2020 roku, teraz przełożyliśmy go na jesień - opowiada kierowniczka. - Gdy dowiedzieliśmy się, że możemy wejść na scenę, stworzyć koncert, nawet nie było wahania, że to powinien być właśnie koncert charytatywny. Było też oczywiste, że pieniądze będziemy zbierać na pomoc Klaudii, która zmaga się z chorobą od kilku lat. To już nasz trzeci koncert dla niej - mówi Bubnowska.