Nauczyciel z Międzyrzecza pomógł uchodźcom z Ukrainy. Z żoną przyjęli pod swój dach kobietę z dwójką dzieci

Nauczyciel z Międzyrzecza wraz z żoną ruszyli na pomoc

Wojna na Ukrainie rozpoczęła się w czwartek (24 lutego) i od samego początku pojawiły się informacje o uchodźcach z tamtego terenu. - W mediach pokazywano zdjęcia z dworca w Przemyślu, gdzie było widać te osoby, mówiono, że generalnie Polacy pomagają uchodźcom. Zaczęliśmy z żoną rozmawiać o tym, co my moglibyśmy zrobić - opowiada Bartosz Leyko, który jest nauczycielem języka angielskiego. Uczy w Szkole Podstawowej w Międzyrzeczu i technikum w Bobowicku, a popołudniami także w szkole językowej.

Głos sumienia

Obudził się on bardzo wcześnie i już z samego rana małżeństwo podjęło decyzję o pomocy. Chęć wyjazdu pojawiła się od razu. Wcześniej jednak mężczyzna postanowił poinformować przez internet o chęci przyjęcia kogoś do siebie do domu. - Zrobiłem post, znalazłem grupy na Facebooku związane z pomocą i wrzucałem go tam, ale panował ogromny chaos. I Ukraińcy, i Polacy dodawali różne pytania, po minucie już nie byłem w stanie odnaleźć swojego posta. Powiedziałem sobie: Jadę.

W drogę

Małżeństwo w sobotę zrobiło duże zakupy i ruszyło w drogę. - Dojechaliśmy. W Przemyślu podjeżdża się pod dworzec, a tam przez takie duże okno można podać coś, co ma się do zostawienia. Daliśmy to, co zakupiliśmy, zaparkowałem i wróciliśmy na dworzec. Wewnątrz było dużo ludzi, wszyscy czekali na pociąg, który miał już 9 godzin opóźnienia. Było to połączenie ze Lwowa, którym jechało 2700 osób, same matki z dziećmi - opowiada.