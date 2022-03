W hali sportowej w Międzyrzeczu powstał punkt relokacji uchodźców. Jest już gotowy. Zobacz zdjęcia z wewnątrz!

Ośrodek relokacji uchodźców w Międzyrzeczu. 96 miejsc

Z boku piętrzą się koce i pościel, w równych rzędach stoją regały z artykułami. Można tu znaleźć kosmetyki - od szamponów, poprzez dezodoranty, płyny do kąpieli, aż po pasty do zębów. Nie brakuje także artykułów dla dzieci. Przygotowano również pakiety powitalne, czyli papierowe torby ze środkami czystości. Dary od mieszkańców Międzyrzecza zebrało Caritas.

W Międzyrzeczu także można pomóc uchodźcom z Ukrainy

W Międzyrzeczu utworzono wiele punktów, do których mieszkańcy mogą przynosić dary. Trzy z nich, koordynowane przez gminę, znajdują się w Szkole Podstawowej nr 1, gdzie od godziny 8 do 15 w dni pracujące można przynosić chemię gospodarczą i kosmetyki, w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury (w dni pracujące w godzinach od 8.00 do 18.00 w soboty i niedziele od 14.00 do 19.00) i w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4, gdzie w dni pracujące od godziny 12.00 do 18.00 można przynosić duże transporty.