Zespół taneczny z Przytocznej i Skwierzyny z ogromnymi sukcesami! Tancerki zdobyły tytuły na Mistrzostwach Świata

Mistrzowie Świata z Przytocznej i Skwierzyny!

Zespół wystawił do tanecznej walki kilka formacji i wyszedł z imprezy zwycięsko! New Dance Family zdobyło dwa tytuły Mistrza Świata, dwa tytuły Wicemistrza Świata oraz tytuł II Wicemistrza Świata.

Duża reprezentacja z New Dance Family

Zawody odbyły się w różnych kategoriach wiekowych i z podziałem na małe formacje (liczące od 3 do 7 osób) oraz duże formacje (od 8 do 24 osób). - Mieliśmy dużą formację w najstarszej kategorii tanecznej i one zostały mistrzami świata i mieliśmy dwie miniformacje w najmłodszej kategorii wiekowej, z czego jedne były pierwsze, a drugie trzecie. Ponadto mieliśmy jedną miniformację w kategorii średniej juniorskiej i jedną miniformację w najstarszej. Ogólnie cztery miniformacje i jedną dużą formację - tłumaczy Mamys. Łącznie z zespołu New Dance Family udział mistrzostwach wzięło około 40 osób.