Święto Pomidora w Przytocznej i... nie tylko! Szykujcie się na świetną zabawę! To już za chwilę!

25 sierpnia 16:00 - Rozpoczynamy od otwarcia EUROPARKU, gdzie czeka na was pełne wrażeń Wesołe Miasteczko. Dla tych, którzy lubią mocne emocje, od razu o 16:00 zaczynamy również zawody Strong Man! 17:30 - Marcin Młynarczyk zabrzmi na scenie, wykonując zarówno polskie, jak i światowe covery rockowe. To będzie prawdziwa uczta dla fanów muzyki! 18:30 - Kolejny punkt to koncert KASSADA. Przygotujcie się na dawkę energetycznej muzyki i świetną zabawę! 19:20 - Otwarcie Dni Przytocznej, czyli wyjątkowego wydarzenia, które dostarczy niezapomnianych wrażeń i emocji. Niech wspólnie tworzymy piękne wspomnienia! 19:30 - Na scenę wkroczy zespół TEAM SKOLIM, czyli SKOLIM i WonerS. Ich koncert rozpocznie się o 19:30, więc nie przegapcie tej okazji, aby posłuchać fantastycznej muzyki na żywo! 21:00 - Wieczór nabierze tempa, gdy na scenie pojawi się GRUBSON. Popularny artysta dostarczy nam niezapomnianych wrażeń! 23:00 - Wystąpi dla Was GROMEE. To kolejny artysta, którego występ na pewno dostarczy nam mnóstwo radości i dobrej muzyki. 00:30 - 2:00 - Na zakończenie, od 00:30 do 2:00, DJ Łukaszenko zadba o to, abyście mogli zakończyć ten wyjątkowy dzień w rytmach ulubionej muzyki.

26 sierpnia

Rozpocznijcie sobotę pełni energii, bo mamy dla was pełen harmonogram wydarzeń w ramach Święta Pomidora:

7:00 - Wczesnym rankiem zapraszamy na Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy, które odbędą się na malowniczym jeziorze Przytoczno. To doskonała okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu i rywalizacji w wędkarskich zmaganiach.

17:30 - O godzinie 17:30 zapraszamy na występ Joanny Kwapisz-Barskiej. Przygotujcie się na przepiękną muzykę i niesamowite emocje!

18:00 - Nadszedł czas na wyjątkową Bitwę Pomidorową. To niepowtarzalna okazja, by wziąć udział w zabawie pełnej śmiechu i... pomidorów! Oj... będzie się działo!!!

18:30 - Zaraz po bitwie pomidorowej zapraszamy na Degustację potrawy pomidorowej. Spróbujcie smaków, w których królują pomidory.

18:45 - Czas na moment humoru! Przedstawiamy Kabaret z Konopii, który dostarczy Wam dawkę śmiechu i pozytywnej energii.

19:45 - Na scenie pojawią się uczestnicy sekcji działających przy GOK Przytoczna w koncercie GOK jest OK.!. Muzyka i taniec, która rozgrzeje serca i stworzy wspaniałą atmosferę.

21:00 - Wieczór zyska mocny akcent muzyczny podczas koncertu zespołu ŁYDKA GRUBASA. Ich występ to gwarancja świetnej zabawy i pamiętnych chwil.

22:30-2:00 - Zakończcie ten dzień gwiazdami! O 22:30 wystąpi ZESPÓŁ QUATTRO, który porwie was do tańca. DJ DANIEL OKUPSKI

"HITY POD GWIAZDAMI" zapewniają wspaniałą atmosferę podczas dyskoteki

To tylko drugi dzień Święta Pomidora! Zróżnicowany program i wiele atrakcji czekają na was. Nie przegapcie tego niesamowitego dnia!