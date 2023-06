"Diament Życia" czyli wielkie show w Międzyrzeczu. W przedstawieniu udział wzięła setka artystów!

A tak maraton występów podsumowano w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury:

Ach co to był za weekend...emocji, które mamy w sercach nie da się opisać. Ci z Państwa, którzy zaszczycili nasz ośrodek swoją obecnością i widzieli to niesamowite dzieło, na pewno zgodzą się z nami.

Raz jeszcze nasze niskie ukłony dla fenomenalnych, najcudowniejszych aktorów i tancerzy Teatr Pinokio, Grupa Taneczna Trans/ Zespół Taneczny Trans, Led Dance Justyna Wittchen.

Jedyne, niepowtarzalne, utalentowane - reżyserka Izabela Spławska, choreografki Anna Bubnowska, Led Dance Justyna Wittchen, Katarzyna Piechowiak, Anna Osipiuk.

Cudowna oprawa fotograficzna i wsparcie: Filip Pielesiak i Filip Spiczak

Dziękujemy wspaniałej publiczności, za to, że byliście z nami, za wszystkie słowa uznania, cenne spostrzeżenia i niekończące się oklaski.

Kończymy ten znakomity weekend z łezką w oku, że to już koniec (...).