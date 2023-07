"Pstre Wianki" z Pszczewa. Siedem wspaniałych pań śpiewa bo... lubi! Oto ich historia

Pszczewski zespół powstał kilka lat temu, w trudnych czasach pandemicznych. "Pstre wianki" działają od 2020 r. To siedem pań i jeden pan: Eustachy Kucharski, który jest kompozytorem i autorem tekstów. - Wykonujemy muzykę ludową, utwory współczesne. Dla każdego coś miłego - mówi Ewa Walkowska.

Skąd wzięła się taka nazwa? Wymyśliła ją pani Krysia!

- Nie chciałyśmy być "Pszczewiankami", bo to by było oczywiste. A że elementem naszego stroju jest wianek, kolorowy, to powstała nazwa "Pstre wianki".