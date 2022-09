XIX Święto Podgrzybka w Skwierzynie. Wieczorem "Taraka" dała koncert. Tak się bawiliście!

Helena Grusza ze Skwierzyny przyszła na skwierzyński rynek ze znajomymi. Rozmawiamy podczas koncertu "Taraki". - Pomyślałam, że to fajny zespół i chciałam go zobaczyć. Wcześniej sprawdziłam, co grają w internecie. Jestem tutaj od godziny 14, jest bardzo fajnie, było dużo atrakcji, w tym pokaz pilarzy, różne konkursy, wiele posiłków, których można było spróbować, uważam, że impreza bardzo udana - powiedziała skwierzynianka.