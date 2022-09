XIX Święto Podgrzybka w Skwierzynie. Działo się! Potrawy z dziczyzny, konkurencje sportowe i koncerty to tylko część atrakcj. Zdjęcia!

Święto Podgrzybka w Skwierzynie

Później odbyły się międzyszkolne zawody sportowe "Boletus" w Parku Miejskim, które w tym roku wygrała Skwierzyna. - Jedną z głównych atrakcji są zawody wędkarskie i "Boletus" oraz pokaz umiejętności pilarzy. Ponadto swoje stoiska na rynku mają nadleśnictwa z terenu Puszczy Noteckiej, zapraszamy też do udziału firmy związane z nadleśnictwami, jak Polski Związek Łowiecki. Nie brak rękodzielników i lokalnych wytwórców żywności. Chcemy, aby impreza dotyczyła głównego tematu, czyli podgrzybka, a szerzej lasów - powiedział Maciej Zawidzki, dyrektor Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury.

Współpraca między gminami

Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia podkreśla istotę współpracy międzygminnej. - Spotykamy się zamiennie na terenie gminy Międzychód i gminy Skwierzyna, aby pokazywać walory Puszczy Noteckiej - zauważył. - To ma być impreza, która wzmacnia naszą współpracę, integruje mieszkańców, pokazuje zalety tego kompleksu leśnego. Zachęcamy do przyjazdu do Skwierzyny, aby podziwiać puszczę , zbierać grzyby i jagody.