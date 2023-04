Tygodniowy przegląd prasy 23.04.2023: Międzyrzecz, 16.04-22.04.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Międzyrzecza

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Międzyrzecza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.04 a 22.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Poznaj 9 najlepszych atrakcji Kołobrzegu. To idealny pomysł na nadmorską majówkę w Polsce”?

Przegląd tygodnia: Międzyrzecz, 23.04.2023. 16.04 - 22.04.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Poznaj 9 najlepszych atrakcji Kołobrzegu. To idealny pomysł na nadmorską majówkę w Polsce Kołobrzeg to jedno z najbardziej popularnych miast nadmorskich w Polsce. Ma wiele do zaoferowania w trakcie majówki i nie tylko. Wybraliśmy 9 najciekawszych atrakcji Kołobrzegu idealnych na nadchodzący długi weekend. Sprawdź, co ma do zaoferowania ten nadmorski kurort. 📢 Pożar domu w Starym Dworku w gminie Bledzew. Konieczna była interwencja pogotowia ratunkowego Do groźnego pożaru domu jednorodzinnego doszło we wsi Stary Dworek w gminie Bledzew. Ogień pojawił się na poddaszu. W akcji gaśniczej udział wzięło 8 zastępów straży pożarnej. 📢 Festiwal dmuchańców w weekend w Międzyrzeczu. Zobacz, ile kosztuje korzystanie z takich przyjemności i kiedy będzie można korzystać Zaczyna się sezon imprez plenerowych. A kiedy sprzyja pogoda, dzieciom może podobać się skakanie na dmuchańcach. W weekend takie atrakcje będą dostępne w mieście dla maluchów od drugiego roku życia.

Tygodniowa prasówka 23.04.2023: 16.04-22.04.2023 Międzyrzecz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Międzyrzeczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niebezpieczne bakterie w popularnej wędlinie. GIS pilnie wycofuje wadliwy produkt. Zjedzenie go grozi zatruciem pokarmowym W popularnej wędlinie produkowanej dla sieci sklepów „Biedronka” wykryto groźne bakterie. Główny Inspektorat Sanitarny pilnie wycofuje wadliwy produkt z rynku. Jeśli masz go w swojej lodówce, natychmiast wyrzuć. Zjedzenie go grozi zachorowaniem na listeriozę, która jest szczególnie niebezpieczna dla seniorów, kobiet w ciąży i dzieci.

📢 Będą darmowe projekty domów 120-180 m kw. dla każdego. Możesz zaoszczędzić nawet 8–12 tys. zł! Sprawdź, skąd pobrać projekty Darmowe projekty domów do 70 m kw. są dostępne do pobrania ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego już od połowy 2022 r. Teraz dołączyły do nich projekty budynków rekreacyjnych, a według zapowiedzi wkrótce pojawią się także projekty dużych domów jednorodzinnych (do 180 m kw.). Kto skorzysta z tego ułatwienia przy budowie domu? 📢 Magda Gessler ubraniami podkreśla swoją osobowość, eksponuje atuty i ukrywa mankamenty. Sprawdź, jak się modnie ubrać w rozmiarze plus size Magda Gessler to charyzmatyczna restauratorka, która od wielu lat jest prowadzącą „Kuchenne Rewolucje”. Gwiazda imponuje talentem do gotowania, smykałką do biznesu, ale także strojami. Styl ubierania Magdy Gessler jest kolorowy, nietuzinkowy i jednocześnie dopasowany do jej figury. Świetnie ukrywa to co trzeba i eksponuje jej atuty. Zobacz kreacje, które sprawdzą się dla puszystych kobiet.

📢 To absolutny fenomen! Jezioro z wyspami niedaleko Międzyrzecza przypomina nietoperza. Ależ tu bajecznie, mamy zdjęcia! To nic, że województwo lubuskie zaliczane jest do najmniejszych regionów w Polsce. Choć małe posiada bardzo bogate zasoby wodne. Również tereny przylegające bezpośrednio do jego granic nacechowane są przepięknymi jeziorami, sztucznymi akwenami, lasami. Gdyby się wysilić każdego dnia możemy u nas odkryć niezwykłe miejsca. I to dosłownie! Do tego grona na pewno zalicza się tajemniczy akwen, jezioro z kilkoma wyspami w pobliżu Trzciela. Obiekt nie dość, że tajemniczy, to jeszcze przypomina kształtem lecącego nietoperza. Musicie to zobaczyć! 📢 Kuchenne Rewolucje w Trzcielu. Zastrzeżeń było sporo, ale... wyszło wyśmienicie! |ZDJĘCIA Bar Incognito w Trzcielu (pow. międzyrzecki) nie radził sobie najlepiej. Właścicielka lokalu, pani Tatiana, musiała do biznesu dokładać, dlatego też zdecydowała się poprosić o pomoc Magdę Gessler. Emisja odcinka Kuchennych Rewolucji przeprowadzonych w Trzcielu zaplanowana jest na czwartek, 21 kwietnia. Przeczytajcie, co się działo podczas wielkiego show i sprawdźcie, jak zmieniła się kolejna restauracja w Lubuskiem pod okiem znanej restauratorki.

📢 Bliscy pana Jarosława marzą by do nich wrócił. Będzie kiermasz. Są licytacje i zbiórka Wiedziałem, że musiał wydarzyć się jakiś wypadek… Kilka osób udzielało już pomocy, dzwoniło, rozmawiało między sobą. Chwilę później zobaczyłem przewrócony, zniszczony motor. Motor mojego taty… - relacjonuje syn pana Jarosława. W sobotę będzie kiermasz. Są licytacje i zbiórka dla mieszkańca gminy Słońsk. 📢 Horror w Międzyrzeczu. Z zimną krwią zamordował żonę i córeczki. Uwaga to fake news! Dramatycznie brzmiąca informacja o zabójstwie, które miało wydarzyć się w Międzyrzeczu to fake news – ostrzega policja. Oszuści, publikujący w internecie nieprawdziwe informacje, próbują wyłudzić nasze dane A to krok do utraty oszczędności. 📢 Tak mieszka Dariusz Kosiec z „Sanatorium miłości 5”. Widoki z jego domu w Lillestrøm zapierają dech w piersiach! Piąta edycja uwielbianego przez widzów programu TVP, czyli „Sanatorium miłości”, obfitowała w wyrazistych uczestników. Jednym z nich był Dariusz ze Szczecina. W pewnym momencie swojego życia, kuracjusz postanowił wyemigrować zarobkowo do Norwegii. Trzeba przyznać, że Dariusz Kosiec mieszka w przepięknym miejscu! Zobaczcie sami - tylko nam zgodził się pokazać, jak wygląda jego mieszkanie na obczyźnie!

📢 Najpierw wjechał w betonowy płot, a później skasował osobówkę. Policja w Międzyrzeczu zatrzymała pijanego kierowcę Pijany 20-latek usiadł za kierownicą jeepa i wyrządził ogromne straty. Cud, że nikogo nie zabił... Gdy został zatrzymany przez policjantów, okazało się, że ma ponad dwa promile i nie ma uprawnień do kierowania pojazdami. Grozi mu więzienie i dotkliwa kara finansowa. 📢 Punkty karne. Dwie rewolucyjne zmiany. To czeka kierowców Na polskich drogach znacząco poprawia się bezpieczeństwo, zaostrzyliśmy taryfikatory, wzrosły kary za wykroczenia drogowe. To powoduje, że skrócenie czasu, po którym usuwane są punkty karne nie ma już tak istotnego znaczenia – powiedział PAP poseł Jerzy Polaczek.

