Prasówka 31.03.2024 z całego tygodnia w Międzyrzeczu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Plany i marzenia Marcina, dwudziestosiedmioletniego mieszkańca Międzyrzecza zostały zakłócone w jednym fatalnym momencie. Dziś prosi o wsparcie w walce o powrót do zdrowia i niezależność, która była dla niego tak ważna przed tragicznym wypadkiem. Poznajcie jego historię.

W najbliższy weekend zmieniamy czas z zimowego na letni. W nocy z soboty na niedzielę przestawiamy zegarki o godzinę do przodu. To oznacza, że śpimy godzinę krócej, ale jest też bardziej optymistyczna wiadomość. Dzięki zmianie czasu zyskamy dłuższy dzień.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Międzyrzeczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Stowarzyszenie Pomost po raz kolejny w Lubuskiem. Tym razem archeolodzy i historycy odwiedzili miejscowość Goruńsko w gminie Bledzew. W zbiorowej mogile odnaleziono szczątki dziesięciu żołnierzy niemieckich. Wszyscy polegli w 1945 r.

Do bardzo groźnego wypadku doszło w czwartek, 28 marca w Międzyrzeczu. Mężczyzna spadł z wysokości kilkunastu metrów. Na miejsce wysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ranny jest w ciężkim stanie.

Trzynasta emerytura to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. Zostanie ono doliczone do podstawowego świadczenia w kwietniu. Wiele osób niecierpliwie wyczekuje na taki zastrzyk gotówki. Już wiadomo, że pierwsze pieniądze dotrą do beneficjentów wcześniej, bo jeszcze przed świętami.