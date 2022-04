O jedności i miłości. Utwór "Wake Up", w wykonaniu międzyrzeckiego chóru Piccolo, wspiera uchodźców z Ukrainy

O dzieleniu się, miłości, nadziei, piękniejszym świecie... Międzyrzecki chór Piccolo w utworze "Wake Up" wspiera uchodźców z Ukrainy.

Międzyrzecki chór Piccolo wykonał utwór "Wake Up"

"Wake Up" to piosenka skomponowana przez Ewę Witkowską, międzyrzeczankę prowadzącą chór Piccolo, który działa przy Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. - Piosenka powstała w czasie pandemii. Wówczas miałam więcej czasu na komponowanie i stworzyłam cykl 11 kompozycji, które cyklicznie udostępniam w różnych aranżacjach - czy to solistycznie, czy wraz z chórem, czy poprzez dzieci, które uczę - opowiada muzyczka.

Do powstania piosenki "Wake Up" zainspirowało życie. Jak mówi autorka, utwór miał zmotywować w czasie pandemii koronawirusa do otwarcia się na ludzi. Po zaostrzeniu konfliktu zbrojnego na Ukrainie, kompozytorka zaczęła się zastanawiać, co dobrego wraz z zespołem mogłaby zrobić. Pomyślałam, jaką cegiełkę można by dołożyć, aby się solidaryzować z uchodźcami. Przejrzałam swoje kompozycje, chciałam, aby to było coś oryginalnego i uznałam, że ta piosenka po prostu pasuje. Okazało się, że dobrze oddaje także obecną sytuację.

Wiele pracy przy jednym nagraniu

Każdy z wykonawców utworu nagrywał swoję wersję w studio osobno. Następnie nagrania zostały połączone przez dźwiękowca i w ten sposób powstało finalne wykonanie. - To kwestia techniczna, ponieważ, gdy chór nagrywa razem, trudniej dźwiękowcowi coś poprawić, a wiadomo, że dzieci nie są profesjonalistami, wchodząc do studia mają prawo się zestresować, coś im nie pójdzie, wtedy technika daje możliwości korekty dźwięku, tak aby później był dobrze słyszalny i czyściutki. Gdy nagrywa się w grupie jest o to trudniej - tłumaczy Witkowska. Aby młodym muzykom było łatwiej, prowadząca chór nagrywa ścieżkę fortepianową i wykonuje tzw. nagrane pilotażowe, stąd na nagraniu można usłyszeć również ją.

Chór Piccolo dla młodszych i nieco starszych dzieci

W chórze Piccolo działa grupa młodsza, w której śpiewają dzieci od 7 roku życia, i dwie grupy starsze, z młodzieżą do 17 roku życia. Utwór "Wake Up" zaśpiewała młodzież. W Międzyrzeczu działa również Międzyrzecki Chór Kameralny, w którym śpiewają osoby dorosłe. Prowadzi go Wojciech Witkowski, mąż Ewy Witkowskiej. - Często się tam udzielam i wspieram męża. Ponadto działam w szkole śpiewu i gry na instrumentach "Muzyczny Zakątek" w Międzyrzeczu - mówi Witkowska.