Niecodzienne, zabawne, ważne zdjęcia z 2008 i 2009 r. Co działo się w Skwierzynie i Międzyrzeczu?

Głębokie, stary piec, Pszczewska Dwudziestka

Czego tu nie ma! Jest fotografia z ostatniego ślubowania poborowych przed międzyrzeckim ratuszem, zdjęcia z budowy Kasztelanki, z budowy bloku przy ul. Malczewskiego, fotka spalonego dworca (to akurat wspomnienie smutne), zabawy na Głębokim, są szczęśliwe Kęszyczanki, które dopiero co wydały płytę. Na pewno rozpoznacie też chłopców, a dziś mężczyzn, którzy zapozowali nam w skateparku w Skwierzynie. No i zobaczcie zdjęcia z turnieju sołectw! To dopiero foty!

Wspominamy też odkopanie pieca, który miał 2,5 tys. lat oraz Pszczewską Dwudziestkę, przenoszenie bocianiego gniazda w Wysokiej, remont kościoła w Trzcielu i wieeeeeeelki zjazd absolwentów w Bobowicku.