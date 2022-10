Napisał utwór o... Międzyrzeczu. Paweł Czabak znalazł się w finale muzycznego projektu

Paweł Czabak interesuje się muzyką od dziecka

– Już od małego z kolegami zacząłem coś działać z muzyką. W Międzyrzeczu, skąd pochodzę, mamy swoje studio nagraniowe, w którym próbujemy coś robić. Fajnie to wychodzi. Zaryzykowałem i nagrałem jeden utwór do konkursu, który przygotował Amazon. Utwór jest mojego autorstwa. Napisałem go pewnego spokojnego wieczoru w domu. Jest to utwór o moim mieście, o tym, co się w nim dzieje. O rozterkach, o różnych problemach – mówi Paweł Czabak o utworze "Moje Miasto". – Spotykam starych znajomych, każdy przybija pionę, w moim mieście, jak w życiu, zawsze pomogę Tobie – rapuje mężczyzna, który występuje pod pseudonimem Cezet. Jak zaznacza, wykonawcami utworu są również jego przyjaciele z zespołu Proxima, w którym działa - Katarzyna Muszyńska i Piotr Markiewicz ("Marpi").