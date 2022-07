Międzyrzecka artystka z nowym utworem. Wkrótce będzie można jej posłuchać na autorskim koncercie

Opublikowane nagranie ma zachęcić do przyjścia na koncert, który odbędzie się w sierpniu w Muzycznym Zakątku. - Mam pragnienie, aby to był mój autorski koncert, z moimi autorskimi kompozycjami, które skomponowałam w przeciągu ostatnich dwóch lat. Utwory będą okraszone, że tak to nazwę "pocztówkami z podróży". Moje autorskie piosenki są naszpikwane intymnymi emocjami, są takie własne, autentyczne. Chciałabym troszkę poprzedzielać je cudzymi utworami, które zapadły mi w pamięć z różnych podróży, są nieco weselsze, to ciekawy przerywnik - zapowiada.

Jak dodaje kobieta, w jej utworach to właśnie ona komponuje zarówno tekst, jak i melodię. - Różne sytuacje pojawiają się w życiu, tekst jest odzwierciedleniem tego, co przeżywam, a do tekstów muzyka sama przychodzi. Staram się żeby nie była banalna, aby miała puentę i kulminację. Fortepian składa się głównie z mojej improwizacji, więc za każdym razem moje wykonanie jest nieco inne - opowiada.