Koncert wokalisty De Mono, fanty, licytacje i inne. Międzyrzecz pomaga Mai Tomczak. Zapowiada się Festyn Charytatywny z mocą atrakcji! Anna Moyseowicz

Koncert wokalisty zespołu De Mono, pokaz iluzjonisty, występy taneczne, balony puszczone do nieba, pokaz rekordzistów Guinessa w paleniu gumy motocyklowej, a do tego animacje dla dzieci, fanty, licytacje... To tylko część atrakcji, które zapowiadają się w Międzyrzeczu!