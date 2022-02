Mieszkańcy będą płacić mniej! W Kęszycy, koło Międzyrzecza, ruszyła budowa kanalizacji

Kanalizacja dotrze do Kęszycy, niedaleko Międzyrzecza

W październiku mieszkańcy Kęszycy zaczną likwidować przydomowe szamba i będą mniej płacić za ścieki. Czekali oni na to od lat. We wsi rozpoczęła się budowa sieci sanitarnej i kolektora tłocznego, którym ścieki będą pompowane do oczyszczalni w Kęszycy Leśnej.

Prace budowlane prowadzi firma Niewiadomski, która wygrała ogłoszony przez miasto przetarg. – Zapłacimy jej właścicielowi 3 mln. 140 tys. zł – wylicza Sylwester Suchowski, który kieruje Wydziałem Realizacji Inwestycji w międzyrzeckim ratuszu.