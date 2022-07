Dawid Kwiatkowski wystąpił w Pszczewie! I wykonał niesamowity gest wobec małej fanki. Zobacz zdjęcia z imprezy

Weekend w Pszczewie pełen atrakcji

Koncert odbył się w ramach, już kolejnej w tym roku, odsłony Święta Województwa Lubuskiego. Ponadto w Pszczewie przez weekend trwa XXVIII Jarmark Magdaleński. - Cały szereg atrakcji, dzisiaj mamy występ Dawida Kwiatkowskiego, poprzedzony występami lokalnej młodzieży, z czego bardzo się cieszę. Ponadto są też foodtrucki, które przyciągają wiele osób i oczywiście wystawiają się również regionalni wystawcy, to początek jarmarku. Piękna pogoda, dobre nastroje, mnóstwo ludzi, jest fajnie - mówił w piątek wójt.

Anna Dziurla z rodziną przyjechała na koncert z Międzychodu. - Przyjechaliśmy specjalnie na koncert, ale przy okazji również zobaczyć jarmark, pospacerować, popatrzeć na to, co się dzieje - opowiadała. Z kolei Marzena Kieszkowska przyjechała z Pniewa wraz z mężem i córką. - Bardzo lubię Dawida, a moja córka go wręcz uwielbia i mnie namówiła - śmiała się.