Liber, Enej, Czadoman i wiele innych, a także food trucki, wesołe miasteczko, korowód ulicami miasta... Już niedługo Dni Skwierzyny 2022

Moc atrakcji na Dniach Skwierzyny 2022

Korowód zwyczajem Dni Skwierzyny

Ulicami miasta przejdzie korowód, który jest już lokalnym zwyczajem. - W korowodzie biorą udział wszystkie zespoły taneczne ze Skwierzyny. Rozpocznie się on o godzinie 16 w sobotę, przejdzie głównymi ulicami miasta i zakończy się na rynku miejskim. Jego podsumowaniem są występy zespołów artystycznych. Mamy przygotowane już dwa duże pick-upy. Na jednym z nich jadą pary tanczne, które później odbierają na rynku od burmistrza klucze do miasta. Do udziału zaprosiliśmy również szkoły gminne - opowiada dyrektor Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury Maciej Zawidzki.