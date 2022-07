Do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego ciągną tłumy. Podziemia oferują ciekawą lekcję historii i... chłód

Ogromne zainteresowanie Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym

Odwiedzających jest więcej, niż w zeszłym roku

Od początku roku do 21 lipca MRU odwiedziło 21 tysięcy osób. W zeszłym roku do tego samego dnia było to 16 457 odwiedzających, a ogółem w 2021 roku 36 568. - Najwięcej osób przyjeżdża w miesiącach wakacyjnych. Należy podzielić naszą działalność na dwa etapy - pierwszy pomiędzy 15 kwietnia, a 15 października, jest to tzw. okres letni. Wtedy mamy najmniejsze obostrzenia w związku z dostępnością tras. Od 15 kwietnia są dostępne wszystkie, możemy poruszać się po całości systemu. Pierwsze ograniczenia zostają nałożone z końcem sierpnia i wtedy większość tras ekstremalnych jest już niestety niedostępna, kolejne ograniczenia wchodzą 15 października - objaśnia Leszek Lisiecki, dyrektor Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie.