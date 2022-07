Weekendowe imprezy w Świebodzinie, Międzyrzeczu oraz okolicach. Będzie się działo!

W Pszczewie w sobotę o godzinie 20:00 na plaży miejskiej szykuje się impreza "Rap on the beach" z Vito Ostyn WS, Margrabia Korczyński, DJ TOMSTER. - Solidna dawka rapu i hip-hopu na pszczewskiej plaży - zapowiada Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie.

W poniedziałek (11 lipca) w Bibliotece Publicznej od godziny 10 do 11.30 odbędą się zajęcia "TO tam TO tu, Totem" dla dzieci w wieku 6-10 lat, prowadzone we współpracy z Fundacją "Przeciw Temu Czasowi". Obowiązują na nie wcześniejsze zapisy telefoniczne.

W poniedziałek (11 lipca) o godzinie 17.00 w Muzeum Regionalnym w Świebodzinie odbędzie się spotkanie z autorami publikacji rocznicowej "Nasze muzeum. 50 lat Muzeum regionalnego w Świebodzinie".