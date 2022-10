W Kęszycy zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej. Inwestycję oficjalnie otwarto

Budowa kanalizacji w Kęszycy i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kęszycy Leśnej

- Inwestycje zrealizowaliśmy dzięki rządowej dotacji, za którą serdecznie dziękuje Władysławowi Dajczakowi, wojewodzie lubuskiemu. To jedna z ponad 70 różnych inwestycji, realizowanych w tym roku w naszej gminie. Niedawno otworzyliśmy nową siedzibę muzeum fortyfikacji i nietoperzy w Pniewie oraz salę wiejską w Kęszycy Leśnej, ale nie zwalniamy tempa i przystępujemy do kolejnych zadań. Na przykład budowy trzech ulic w zachodniej części miasta - mówi burmistrz. Za ukończenie ważnej i wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji burmistrzowi podziękował sołtys Nietoperka Grzegorz Górgurewicz. – Mieszkańcy naszego sołectwa czekali na to od wielu lat – mówił.