Dzień Niepodległości na sportowo. Mieszkańcy pobiegną w VI Międzyrzeckim Biegu Niepodległości

Sportowa odsłona Święta Niepodległości w Międzyrzeczu

Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz zaznacza, że wydarzenie będzie sportową odsłoną gminnych obchodów Święta Niepodległości. – Bieg zorganizowany zostanie po zakończeniu uroczystości, która rozpocznie się o godz. 11.45 przed Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego z udziałem harcerzy, pocztów sztandarowych, orkiestry dętej i kompanii honorowej, wystawionej przez międzyrzecką jednostkę wojskową. Zapraszam mieszkańców wpierw na uroczystość, a po jej zakończeniu na na bieg ze startem i metą na stadionie miejskim. W tym roku w sportowym wydarzeniu będą mogły wziąć udział także dzieci w wieku od trzech do 13 lat – zachęca burmistrz.

VI Międzyrzecki Bieg Niepodległości

To już szósta edycja międzyrzeckiego biegu. Jego uczestnicy przemierzą ponad pięć kilometrów w trzech pętlach. Rozpoczną na Stadionie Miejskim skąd udadzą się na kładkę na Obrze, obiegają tzw. "Łąkę Kolejową", wracają i kolejno przebiegną ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż ulicy Staszica, a bieg zakończą na linii mety bieżni stadionu. - Start i meta znajdują się na stadionie, aby nie kolidować z uroczystościami odbywającymi się w pobliżu pomnika. Trasa jest przystępna i malownicza, jednak uczestnicy będą biec też po nawierzchni betonowej i przez mostek, więc odradzamy ją z osobami z utrudnieniami zdrowotnymi - mówi Arkadiusz Żyła, manager Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku. Jak mówi Żyła, zainteresowanie biegiem co roku jest duże, co cieszy tym bardziej, że w Dniu Niepodległości imprez sportowych w okolicy nie brakuje. Na wydarzenie wciąż można się zapisywać, choć pakiet startowy w postaci koszulki i medalu okolicznościowego się wyczerpał. Dotychczas zapisało się 45 osób.