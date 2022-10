Jesień zawitała do ogrodów. Ten zakątek w Starym Dworze zachwyca pięknem i spokojem. Zdjęcia

Ogrody Krystyny Jednorowicz

Ogrody Krystyny Jednorowicz to wyjątkowa atrakcja na lubuskiej mapie. Przekraczając bramę, można poczuć się jak w innym świecie. W 13 pokazowych ogrodach, działających pod nazwą Ogrodowe Inspiracje , rośnie kilka tysięcy gatunków roślin. Oglądać można między innymi Popielaty Zagajnik (w purpurze, popielu i zieleni), a do zrobienia przerwy w spacerowaniu zaprasza Ogród Wypoczynkowy z hamakami i stawem. Spośród wszystkich wyróżnia się Ogród Różany. Oprócz kwiatów uwagę zwraca również architektura ogrodowa.

Atrakcja niedługo ponownie będzie otwarta dla gości indywidualnych

Z powodu koronawirusa atrakcja była zamknięta przez ostatnie dwa lata, lecz od czerwca wznowiła działalność i rozpoczęła przyjmowanie dużych grup zorganizowanych. Ze względu na braki kadrowe sytuacja ta utrzymuje się do tej pory, ale mamy dobrą wiadomość - od kwietnia planowane jest otwarcie ogrodów również dla osób indywidualnych. A do tego czasu można przyjechać do Starego Dworku na zakupy, ponieważ właścicielka prowadzi również szkółkę. Dostępne są tam między innymi hortensje, trawy, iglaki, bluszcze czy byliny. Szkółka zaprasza zarówno klientów hurtowych, jak i indywidualnych.