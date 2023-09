Targi Pracy w Międzyrzeczu. Każdy, kto szuka zatrudnienia, mógł znaleźć ofertę dla siebie!

Wydarzenie zorganizował Powiatowy Urząd Pracy oraz Szkoła Podstawowa Nr 6 w Międzyrzeczu. Zaproszeni byli wszyscy zainteresowani mieszkańcy, osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz uczniowie miejscowych szkół. Impreza rozpoczęła się o 10.00 i trwała do 13.00. Wystawiało się ponad 30 firm i zakładów.

W programie przewidziano:

- stoiska z ofertami pracy

- bezpośrednie spotkania z pracodawcami

- bezpłatne porady ekspertów z zakresu prawa pracy, rynku pracy

- konsultacje z doradcą zawodowym

- informacje o usługach i instrumentach rynku pracy

Zobaczcie naszą relację z imprezy i posłuchajcie, co do powiedzenia miała starosta międzyrzecki Agnieszka Olender,

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu Beata Gołębiewska czy Łukasz Hudziak - wicedyrektor do spraw rynku pracy i doradztwa zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze