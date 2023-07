Tygodniowy przegląd prasy 9.07.2023: Międzyrzecz, 2.07-8.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Międzyrzecza

Cuda Polski 2023 to plebiscyt miesięcznika National Geographic Traveler, do którego zostały nominowane atrakcje turystyczne z każdego województwa. O tym, które zwyciężą, zdecydują w głosowaniu internauci. Zobacz, które miejsca z Lubuskiego mają zdobyć prestiżowy tytuł.

We wtorek (4 lipca) na torze Nevermind w Gubinku kręcony był odcinek do nowego sezonu programu Automaniak. Na byłe przejście graniczne pod Gubinem przyjechali Adam Kornacki, Patryk Mikiciuk oraz nowy prowadzący - Rafał Pacześ. Prowadzący Automaniaka przyjechali pięknymi, nowymi samochodami i sprawdzili jak się driftuje w Gubinku. Z Rafałem Paczesiem udało nam się zamienić kilka słów.

W godzinach porannych, 5 lipca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla mieszkańców województwa lubuskiego przed bardzo groźnymi burzami, które mają pojawić się w zachodniej części Polski. - Z zachodu na wschód przejdzie strefa burz, które miejscami będą gwałtowne. Burze przyniosą ulewny deszcz, grad oraz bardzo silne, a nawet huraganowe porywy wiatru - czytamy w komunikacie.

Szukacie działki pod dom w pięknej miejscowości, niedaleko czystego jeziora i do tego blisko lasu? No to posłuchajcie, co szykuje Pszczew.

Szaleńcza jazda na złamanie karku, pod prąd lub na tak zwaną czołówkę. To tylko niektóre wybryki drogowych piratów rejestrowane przez stróżów prawa na lubuskich drogach. Policjanci walczą z szarżującymi kierowcami i starają się eliminować ich z ruchu, ale wciąż pojawiają się kolejni amatorzy szybkiej i niebezpiecznej jazdy. Coraz częściej w ich ściganiu pomagają zwykli kierowcy.