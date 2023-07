Seniorzy z Przytocznej ruszyli do tańca! Tak się trzeba bawić! Zobaczcie zdjęcia z imprezy

Była to już druga edycja Biesiady Seniorów. Wójt Przytocznej Bartłomiej Kucharyk nie krył radości z tego powodu.

- Cieszę się! Spotkań z seniorami na co dzień nie brakuje, ale takie letnie, wakacyjne, to co innego. Będziemy to kontynuować w kolejnych latach. Cieszę się z frekwencji, przerosła oczekiwania, zabrakło miejsc siedzących, ale to najlepsza nagroda dla organizatorów!