Przegląd prasy z czerwca 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Międzyrzeczu?

Do poważnego wypadku doszło w piątek rano na trasie z Międzychodu do Skwierzyny. Na krajowej "dwudziestce czwórce" w miejscowości Chełmicko samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. W wyniku zdarzenia osobówka dachowała. Ranna została jedna osoba. Są utrudnienia w ruchu.

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu międzyrzeckiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

To było pracowite popołudnie i wieczór dla lubuskich strażaków. Nad regionem przeszły obfite opady deszczu, którym towarzyszył silny wiatr.

Doskonałość budzi się do życia w moto G31. Twoje u...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Międzyrzecza. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Na początku lipca wybrana zostanie nowa Miss Polski. Do rywalizacji o koronę i tytuł najpiękniejszej staną trzydzieści dwie kandydatki reprezentujące wszystkie regiony naszego kraju. W gronie finalistek są też dwie mieszkanki województwa lubuskiego, za które powinniśmy mocno ściskać kciuki!

To dopiero początek wakacji, ale policyjne statystyki już są pełne wypadków. Również tych najbardziej tragicznych. Na specjalnej policyjnej mapie z każdym dniem przybywa czarnych punktów. Każdy z nich to coś więcej niż tylko kropka na monitorze i kolejna pozycja w zestawieniu.

W najbliższy czwartek w całym województwie lubuskim będzie można usłyszeć dźwięk syren alarmowych. Nadane zostaną dwa głośne sygnały akustyczne. Nie ma jednak powodu do obaw, a uruchomienie syren nie wymaga od mieszkańców podejmowania żadnej reakcji.

Od lat alarmujemy, że wody w jeziorze Głębokim ubywa. Skala problemu jest gigantyczna. Tak wielka, że w zeszłym roku plaża straciła status strzeżonego kąpieliska. Dlatego tak cieszymy się z maleńkiej zmiany na plus. Maleńkiej ale zauważalnej.

Jak co miesiąc prześwietlamy oferty licytacji komorniczych domów w Lubuskiem. Sprawdzamy, w jakim stanie są nieruchomości, gdzie się znajdują i ile kosztują. Tym razem komornicy wystawili 11 domów.

Gala Miss Polonia 2024 zbliża się wielkimi krokami. Już 28 czerwca poznamy zwyciężczynię, która włoży na głowę wspaniałą koronę i przez najbliższy rok będzie szczycić się mianem królowej piękności. Także nasi czytelnicy mają w tym roku szansę aktywnie uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu i nagrodzić swoją faworytkę - jedna spośród kandydatek otrzyma w piątek tytuł "Miss Polonia Naszemiasto.pl 2024"! Poznajcie wszystkie finalistki i wybierzcie z nami tę najpiękniejszą. Zapraszamy do udziału w głosowaniu.

Międzyrzeccy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 32-latkę, która przewoziła dzieci na motorowerze w sposób rażąco niezgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa. Mundurowi swoją interwencją być może zapobiegli tragedii.

W całym kraju ZUS czeka jeszcze na wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres za 100 tys. dzieci. W Lubuskiem do tej pory wpłynęło 107 tys. wniosków. Jeśli rodzice czy opiekunowie nie zrobią tego w tym miesiącu, to pieniądze za czerwiec przepadną.

O tej tragedii mówi cały Międzyrzecz. W niedzielę po 16.00 zginęła młoda motocyklistka. Doszło do wymuszenia pierwszeństwa przez kierującego osobówką 82-latka.